Кузнецова поздравила маму с Днём матери, выложив её совместное фото с Федерером

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова поздравила свою маму с праздником, Днём матери, который в России празднуют сегодня, 24 ноября. Текст поздравления она сопроводила подборкой фотографий мамы, в том числе — выложив её совместное фото с бывшей первой ракеткой мира 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

Фото: Личный архив Кузнецовой

«Прекрасный день, посвящённый нашим мамам. Давайте их беречь и почаще обнимать! Поздравляю свою мамочку с Днём матери!» — написала Кузнецова на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Кузнецовой

Фото: Личный архив Кузнецовой

Ранее Кузнецова высказалась о начале сотрудничества серба Новака Джоковича и британца Энди Маррея.