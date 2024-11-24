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Маттео Берреттини вывел вперёд Италию в матче с Нидерландами в финале Кубка Дэвиса

Маттео Берреттини вывел вперёд Италию в матче с Нидерландами в финале Кубка Дэвиса
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Мужская сборная Италии по теннису вышла вперёд в финальной встрече Кубка Дэвиса — 2024 со сборной Нидерландов, которая проходит в испанской Малаге. Итальянец Маттео Берреттини в первом матче серии обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:2.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
24 ноября 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. Берреттини 16 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во второй игре финальной серии на корт выйдут лидер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) и 40-я ракетка мира Таллон Грикспор (Нидерланды).

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