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Динара Сафина рассказала, при каких обстоятельствах могла стать тренером Арины Соболенко

Динара Сафина рассказала, при каких обстоятельствах могла стать тренером Арины Соболенко
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина рассказала, при каких обстоятельствах могла стать тренером лидера мирового рейтинга белорусской теннисистки Арины Соболенко.

— Вы говорили, что у вас были варианты сотрудничества с Миррой Андреевой и Ариной Соболенко. Речь шла как раз о краткосрочном сотрудничестве?
— Нет, о полноценном. Об Арине шла речь в 2019 году прямо перед US Open. Она только закончила сотрудничать с Дмитрием Турсуновым. И мне позвонил её агент, сказал, что есть такой вариант, но надо вылетать буквально сразу и начинать подготовку к US Open. Я сказала, что так не смогу. Но я Арину понимаю, потому что тоже так себя вела, когда была игроком. Я тоже говорила: «Мне завтра нужен тренер!» — сказала Сафина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Динарой Сафиной читайте на «Чемпионате» завтра в 10:00 мск.

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