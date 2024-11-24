Динара Сафина рассказала, при каких обстоятельствах могла стать тренером Арины Соболенко

Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина рассказала, при каких обстоятельствах могла стать тренером лидера мирового рейтинга белорусской теннисистки Арины Соболенко.

— Вы говорили, что у вас были варианты сотрудничества с Миррой Андреевой и Ариной Соболенко. Речь шла как раз о краткосрочном сотрудничестве?

— Нет, о полноценном. Об Арине шла речь в 2019 году прямо перед US Open. Она только закончила сотрудничать с Дмитрием Турсуновым. И мне позвонил её агент, сказал, что есть такой вариант, но надо вылетать буквально сразу и начинать подготовку к US Open. Я сказала, что так не смогу. Но я Арину понимаю, потому что тоже так себя вела, когда была игроком. Я тоже говорила: «Мне завтра нужен тренер!» — сказала Сафина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Динарой Сафиной читайте на «Чемпионате» завтра в 10:00 мск.