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Новак Джокович: думал, что наша история с Марреем закончена, но осталась ещё одна глава

Новак Джокович: думал, что наша история с Марреем закончена, но осталась ещё одна глава
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал назначение своим тренером трёхкратного чемпиона мэйджоров британца Энди Маррея.

«Я думал, что наша история закончена, но, оказывается, осталась ещё одна, заключительная глава. Пришло время одному из моих самых сложных соперников занять место рядом со мной. Добро пожаловать, тренер Энди Маррей», — сказал Джокович в видеомонтаже телеканала Tennis TV.

Ранее стало известно, что Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.

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