Сборная Италии с Янником Синнером завоевала Кубок Дэвиса — 2024

Мужская сборная Италии по теннису стала победительницей Кубка Дэвиса — 2024. Во втором матче финальной серии первая ракетка мира Янник Синнер обыграл 40-го номера мирового рейтинга представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Синнер 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из трёх.

В первом матче финальной серии итальянец Маттео Берреттини обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:2. В состав сборной Италии включены также Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Их парный матч с Уэсли Колхофом и Ботиком ван де Зандсхулпом был отменён.

Сборная Италии во главе с первой ракеткой мира Янником Синнером второй год подряд становится победителем Кубка Дэвиса.