Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная Италии с Янником Синнером завоевала Кубок Дэвиса — 2024

Сборная Италии с Янником Синнером завоевала Кубок Дэвиса — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Мужская сборная Италии по теннису стала победительницей Кубка Дэвиса — 2024. Во втором матче финальной серии первая ракетка мира Янник Синнер обыграл 40-го номера мирового рейтинга представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
24 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		2
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Синнер 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из трёх.

В первом матче финальной серии итальянец Маттео Берреттини обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:2. В состав сборной Италии включены также Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Их парный матч с Уэсли Колхофом и Ботиком ван де Зандсхулпом был отменён.

Сборная Италии во главе с первой ракеткой мира Янником Синнером второй год подряд становится победителем Кубка Дэвиса.

Материалы по теме
Маттео Берреттини вывел вперёд Италию в матче с Нидерландами в финале Кубка Дэвиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android