Сборная Италии с Янником Синнером завоевала Кубок Дэвиса — 2024

Мужская сборная Италии по теннису стала победительницей Кубка Дэвиса — 2024. Во втором матче финальной серии первая ракетка мира Янник Синнер обыграл 40-го номера мирового рейтинга представителя Нидерландов Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:2), 6:2.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Синнер 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из трёх.
В первом матче финальной серии итальянец Маттео Берреттини обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:2. В состав сборной Италии включены также Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Их парный матч с Уэсли Колхофом и Ботиком ван де Зандсхулпом был отменён.
Сборная Италии во главе с первой ракеткой мира Янником Синнером второй год подряд становится победителем Кубка Дэвиса.
- 24 ноября 2024
-
22:00
-
21:49
-
21:31
-
21:15
-
20:14
-
20:02
-
19:37
-
19:34
-
17:22
-
16:27
-
15:45
-
14:33
-
14:09
-
13:26
-
12:59
-
11:20
-
11:05
-
10:28
-
00:38
-
00:15
- 23 ноября 2024
-
23:58
-
23:57
-
23:46
-
23:36
-
22:52
-
22:43
-
21:54
-
21:19
-
21:03
-
20:43
-
20:20
-
20:10
-
19:58
-
19:07
-
18:44