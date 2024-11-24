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Синнер повторил уникальное достижение Федерера, выиграв хотя бы сет в каждом матче сезона

Синнер повторил уникальное достижение Федерера, выиграв хотя бы сет в каждом матче сезона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл первый сет у нидерландца Таллона Грикспора (7:6 (7:2)) в финале Кубка Дэвиса в своём последнем матче в одиночном разряде в 2024 году. Таким образом, он стал первым игроком с 2005 года и вторым с момента введения Открытой эры, выигравшим хотя бы сет в каждом матче календарного года.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
24 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		2
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Прежде это достижение покорилось только 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру в 2005 году.

Ранее Синнер стал четвёртым игроком с 1990 года, одержавшим не менее 18 побед над теннисистами из топ-10 за один календарный год.

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