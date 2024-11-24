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Tennis Channel: быть тренером Джоковича в 2025 году страшно, но не для Маррея

Tennis Channel: быть тренером Джоковича в 2025 году страшно, но не для Маррея
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Спортивный обозреватель телеканала Tennis Channel Джилл Гросс поделилась мнением о назначении экс-первой ракетки мира британца Энди Маррея тренером 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«С более молодым, менее авторитетным тренером, у Новака, возможно, был бы процесс ознакомления. Нужно было бы создавать атмосферу доверия и уважения. Энди и Новакe делать этого не надо, можно сразу приступить к работе, что очень важно. Статус Маррея позволит ему немедленно заручиться поддержкой Новака. Энди не побоится поделиться своим мнением. Я думаю, что присоединение к тренерской команде Джоковича в 2025 году — это страшно, это страшная позиция. Энди Мюррей не будет бояться. Не с его статусом, не с его убеждениями как теннисиста», — приводит слова Гросс Tennis365.

Ранее стало известно, что Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.

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Новости. Теннис
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