Tennis Channel: быть тренером Джоковича в 2025 году страшно, но не для Маррея

Спортивный обозреватель телеканала Tennis Channel Джилл Гросс поделилась мнением о назначении экс-первой ракетки мира британца Энди Маррея тренером 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«С более молодым, менее авторитетным тренером, у Новака, возможно, был бы процесс ознакомления. Нужно было бы создавать атмосферу доверия и уважения. Энди и Новакe делать этого не надо, можно сразу приступить к работе, что очень важно. Статус Маррея позволит ему немедленно заручиться поддержкой Новака. Энди не побоится поделиться своим мнением. Я думаю, что присоединение к тренерской команде Джоковича в 2025 году — это страшно, это страшная позиция. Энди Мюррей не будет бояться. Не с его статусом, не с его убеждениями как теннисиста», — приводит слова Гросс Tennis365.

Ранее стало известно, что Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества. С того момента сербский теннисист не анонсировал нового тренера.