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Сборная Италии с Синнером второй год подряд завоевала Кубок Дэвиса

Сборная Италии с Синнером второй год подряд завоевала Кубок Дэвиса
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Мужская сборная Италии по теннису второй раз подряд стала победительницей Кубка Дэвиса — 2024. В первом матче финальной серии между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2, во второй игре Янник Синнер победил Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
24 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		2
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

В 2023 году итальянцы с Янником Синнером в составе в финальном матче Кубка Дэвиса — 2023 уверенно обыграли команду Австралии с общим счётом 2-0. Сборная Нидерландов впервые в своей истории принимала участие в финальном поединке мужского командного турнира.

За всю историю Кубка Дэвиса сборная Италии третий раз становится победителем соревнований. Впервые ей это удалось в 1976 году.

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