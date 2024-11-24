Сборная Италии с Синнером второй год подряд завоевала Кубок Дэвиса

Мужская сборная Италии по теннису второй раз подряд стала победительницей Кубка Дэвиса — 2024. В первом матче финальной серии между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2, во второй игре Янник Синнер победил Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

В 2023 году итальянцы с Янником Синнером в составе в финальном матче Кубка Дэвиса — 2023 уверенно обыграли команду Австралии с общим счётом 2-0. Сборная Нидерландов впервые в своей истории принимала участие в финальном поединке мужского командного турнира.

За всю историю Кубка Дэвиса сборная Италии третий раз становится победителем соревнований. Впервые ей это удалось в 1976 году.