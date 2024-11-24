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Кто станет чемпионом Australian Open — 2025?

Кто станет чемпионом Australian Open — 2025?
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Сегодня, 24 ноября, прошёл последний турнир нынешнего соревновательного сезона — Кубок Дэвиса — 2024. Победу на нём одержала команда Италии. В титульном матче она с общим счётом 2-0 обыграла спортсменов из Нидерландов. Свои одиночные матчи выиграли Маттео Берреттини, в двух сетах обошедший Ботика ван де Зандсхулпа (6:4, 6:2), и Янник Синнер, оказавшийся сильнее Таллона Грикспора (7:6 (7:2), 6:2).

Следующее большое соревнование — Открытый чемпионат Австралии. В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: Кто станет чемпионом Australian Open — 2025?

Действующим победителем этих соревнований является лидер рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер. В финале прошлого розыгрыша он победил россиянина Даниила Медведева.

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