«Защита титула — одно из лучших чувств». Янник Синнер — о победе в Кубке Дэвиса

Первая ракетка мира Янник Синнер высказался о победе сборной Италии в Кубке Дэвиса — 2024, а также сравнил её с прошлогодним успехом в этом командном турнире.
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«Каждый год — разные чувства. Защита титула — одно из лучших чувств. Игра Маттео Берреттини — это немного другое. Мы выложились на 100%, было много работы на тренировках и сложных решений от капитана. Мы рады уйти в межсезонье с этой дополнительной мотивацией», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Сборная Италии по теннису второй раз подряд стала победительницей Кубка Дэвиса. В первом матче финальной серии этого года между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2, во второй игре Янник Синнер победил Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:2), 6:2. В состав команды включены также Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Их парный матч с Уэсли Колхофом и Ботиком ван де Зандсхулпом был отменён. Капитан сборной Италии — Филиппо Воландри.
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