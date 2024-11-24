Маттео Берреттини расплакался навзрыд после победы сборной Италии в Кубке Дэвиса — 2024

Итальянский теннисист Маттео Берреттини не сдержал эмоций после победы своей команды в Кубке Дэвиса — 2024. После второго выигранного матча у сборной Нидерландов, в котором Янник Синнер победил Таллона Грикспора (7:6 (7:2), 6:2), Берреттини расплакался на плече одного из итальянских тренеров.

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В первом матче финальной серии этого года между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2.

Мужская сборная Италии по теннису второй раз подряд стала победительницей Кубка Дэвиса. За всю историю командного турнира сборная Италии третий раз становится победителем соревнований. Впервые ей это удалось в 1976 году.