Маттео Берреттини расплакался навзрыд после победы сборной Италии в Кубке Дэвиса — 2024
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини не сдержал эмоций после победы своей команды в Кубке Дэвиса — 2024. После второго выигранного матча у сборной Нидерландов, в котором Янник Синнер победил Таллона Грикспора (7:6 (7:2), 6:2), Берреттини расплакался на плече одного из итальянских тренеров.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
24 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Фото: Скриншот трансляции
В первом матче финальной серии этого года между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2.
Мужская сборная Италии по теннису второй раз подряд стала победительницей Кубка Дэвиса. За всю историю командного турнира сборная Италии третий раз становится победителем соревнований. Впервые ей это удалось в 1976 году.
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