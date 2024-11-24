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«Мы всегда вкладываем душу». Маттео Берреттини — после победы Италии в Кубке Дэвиса

«Мы всегда вкладываем душу». Маттео Берреттини — после победы Италии в Кубке Дэвиса
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился эмоциями после победы своей команды в финале Кубка Дэвиса — 2024.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
24 ноября 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. Финал
24 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		2
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Я так счастлив. В прошлом году я только поддерживал команду. В этом сезоне смог принести несколько очков в общее дело. Неважно, кто играет, мы всегда вкладываем душу в выступление. Лоренцо, Янник — все выкладываются по полной. В этом секрет нашей команды. Ребята, которые вернулись домой: Коболли, Арнальди… они выиграли несколько действительно важных матчей на ранних стадиях. Это большая команда. Мы очень рады трофею», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

В первой игре финального матча между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2. Во втором поединке серии Янник Синнер победил Таллона Грикспора — 7:6 (7:2), 6:2. В состав сборной Италии в финальной части Кубка Дэвиса были также включены Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Их парный матч с нидерландцами Весли Колхофом и Ботиком ван де Зандсхулпом был отменён.

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