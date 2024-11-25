«Я играл против супер-Янника». Таллон Грикспор — о матче с Синнером в финале Кубка Дэвиса

40-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор прокомментировал свою игру в матче с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (6:7 (2:7), 2:6) в финале Кубка Дэвиса — 2024 и подвёл итоги завершившегося сезона.

«Я доволен своим выступлением, но признаю, что играл против супер-Янника. В этом году я был близок пару раз к тому, чтобы обыграть его, но он показал, почему он лучший игрок в мире. Вообще, я прекрасно осознаю ужасные жеребьёвки, которые были в течение всего года, и надеюсь, что в следующем сезоне мне повезёт больше. В этом году я сыграл 17 матчей с теннисистами из первой десятки, это просто безумие», — сказал Грикспор на пресс-конференции.

Теннисист в 2024 году провёл четыре матча с Синнером (0 побед — 4 поражения) ), по три — с Алькарасом (0-3) и со Зверевым (0-3), одну игру — с Джоковичем (0-1).

В первой игре финального матча Кубка Дэвиса между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2.

Сборная Нидерландов впервые в своей истории принимала участие в финальном поединке мужского командного турнира.