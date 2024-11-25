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Динара Сафина высказалась о допинговом деле Янника Синнера

Динара Сафина высказалась о допинговом деле Янника Синнера
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина рассказала о поездке в качестве журналистки на Итоговый чемпионат ATP — 2024, который проходил с 10 по 17 ноября в итальянском Турине.

— Почему решили попробовать себя в журналистике? Журналистика и «Больше» ― теперь ваша основная деятельность?
— Это громко звучит. Просто начали общаться с ребятами, я выступаю как эксперт. Ребята предложили поехать в Турин, я с радостью согласилась. Я получаю удовольствие.

— С кем в Турине была самая приятная встреча?
— Помимо наших ребят, приятно было увидеть Сашу Зверева ― я давно знаю всю его семью. Молодых ребят я вообще не знала, никогда с ними до этого не встречалась. Тейлор Фриц оказался очень приятным в общении, Синнер закрытый, но очень корректный и хорошо отвечает. Я представляю, как Янник устал здесь, потому что у него огромное количество контрактных обязательств. Рууд оказался очень закрытым, хотя я думала наоборот.

— Какое у вас отношение к допинговой истории Синнера?
— Не знаю всех нюансов, я не вникала в документы. Если он играет, значит, всё справедливо, — сказала Сафина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Динарой Сафиной выйдет на «Чемпионате» в 10:00 мск.

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