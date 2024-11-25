Янник Синнер: иногда жизнь даёт тебе трудности, и ты просто должен это выдержать

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подвёл итоги завершившегося сезона.

«Самое главное, что люди вокруг знают меня как человека, доверяют мне. Это также причина, по которой я продолжал играть на том уровне, на котором я был. У меня были взлёты и падения, я был немного подавлен эмоционально, немного убит горем. Но иногда жизнь даёт тебе трудности, и ты просто должен это выдержать», — сказал Синнер на пресс-конференции после победы в Куке Дэвиса — 2024.

Напомним, 23-летний Синнер в этом сезоне выиграл восемь турниров категории ATP, в том числе два «Больших шлема», три «Мастерса», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также на его счету победа в главном командном соревновании года — Кубке Дэвиса.