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Янник Синнер: иногда жизнь даёт тебе трудности, и ты просто должен это выдержать

Янник Синнер: иногда жизнь даёт тебе трудности, и ты просто должен это выдержать
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер подвёл итоги завершившегося сезона.

«Самое главное, что люди вокруг знают меня как человека, доверяют мне. Это также причина, по которой я продолжал играть на том уровне, на котором я был. У меня были взлёты и падения, я был немного подавлен эмоционально, немного убит горем. Но иногда жизнь даёт тебе трудности, и ты просто должен это выдержать», — сказал Синнер на пресс-конференции после победы в Куке Дэвиса — 2024.

Напомним, 23-летний Синнер в этом сезоне выиграл восемь турниров категории ATP, в том числе два «Больших шлема», три «Мастерса», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также на его счету победа в главном командном соревновании года — Кубке Дэвиса.

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