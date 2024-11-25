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«Это особое наслаждение — наблюдать за игрой Янника». Маттео Берреттини — о Синнере

«Это особое наслаждение — наблюдать за игрой Янника». Маттео Берреттини — о Синнере
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался об игре своего напарника по национальной команде Яннике Синнере.

«Это особое наслаждение — наблюдать за игрой Янника. В прошлом году, когда мы были здесь, говорили друг другу, как это было здорово — наблюдать за его игрой. С тех пор он проиграл всего шесть матчей. Он особенный и очень скромный человек. Когда его выбрали для игры в парном разряде с Аргентиной, он сначала убедился, что все согласны с этим решением», — сказал Берреттини на пресс-конференции после матча с Нидерландами (2-0) в финале Кубка Дэвиса — 2024.

В первой игре финального матча между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2. Во втором поединке серии Янник Синнер победил Таллона Грикспора — 7:6 (7:2), 6:2. В состав сборной Италии в финальной части Кубка Дэвиса были также включены Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Их парный матч с нидерландцами Весли Колхофом и Ботиком ван де Зандсхулпом был отменён.

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