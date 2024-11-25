Динара Сафина рассказала, почему не стала тренером Мирры Андреевой

Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина рассказала, при каких обстоятельствах могла стать тренером 17-летней соотечественницы Мирры Андреевой.

«Мирре подбирали тренера. Её агент обзванивал многих специалистов, спрашивал, есть ли желание, а потом готовых тренеров предлагали Андреевой, чтобы она выбрала. Мне тоже позвонили, я сказала, что звучит классно, но я не была готова кататься с Миррой по всему миру (улыбается). Конечно, это был бы интересный вариант, но в итоге с ней работает Кончита [Мартинес] ― она молодец. Она тот тренер, который Мирре много помогает», — сказала Сафина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Динарой Сафиной читайте на сайте «Чемпионата».