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Динара Сафина рассказала, почему не стала тренером Мирры Андреевой

Динара Сафина рассказала, почему не стала тренером Мирры Андреевой
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина рассказала, при каких обстоятельствах могла стать тренером 17-летней соотечественницы Мирры Андреевой.

«Мирре подбирали тренера. Её агент обзванивал многих специалистов, спрашивал, есть ли желание, а потом готовых тренеров предлагали Андреевой, чтобы она выбрала. Мне тоже позвонили, я сказала, что звучит классно, но я не была готова кататься с Миррой по всему миру (улыбается). Конечно, это был бы интересный вариант, но в итоге с ней работает Кончита [Мартинес] ― она молодец. Она тот тренер, который Мирре много помогает», — сказала Сафина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Динарой Сафиной читайте на сайте «Чемпионата».

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