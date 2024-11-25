Динара Сафина рассказала, в чём надо прибавить Мирре Андреевой

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина назвала моменты, которые предложила бы изменить в игре 16-й в рейтинге WTA 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

— Если представить, что Мирра вас позовёт поработать с ней на неделю-две, что бы вы посоветовали изменить?

— Ей не так много нюансов надо добавить, буквально по крупицам. Где-то чуть больше срезать угол, где-то чуть раньше встречать мяч, чуть больше укороченных использовать. Ну и можно было бы добавить ещё комбинаций, которые бы она выполняла на автомате в решающие моменты.

— Как она вам по игре?

— Мне очень нравится. Да, чуть смазала концовку, на US Open не получилось хорошо выступить — проиграла Крюгер. В том матче у Мирры, конечно, ничего не получалось. Причём я вообще Крюгер пропустила, забыла, что её тренирует Джойс — бывший тренер Шараповой. А тут я увидела, думаю, ёлки, а хорошо Крюгер играет. А так Мирра прибавляет. В полуфинале «Ролан Гаррос» на себя передавила, перенервничала, но прогресс есть. Уже наиграла себе на собаку, посмотрим, на что наиграет в следующем году.

— Нет ощущения, что ей пока чуть не хватает мощи?

— В целом можно в этом прибавить. Но, уверена, Кончита знает, в чём надо добавить. Потихоньку Мирра эту мощь нащупает. Ей главное поменьше слушать всю похвалу и авансы, — сказала Сафина в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с Динарой Сафиной читайте на «Чемпионате».

Видео: Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»