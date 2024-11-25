Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сафина: Шнайдер ― главный прогресс сезона. Смотрю и думаю ― откуда у неё столько сил?

Сафина: Шнайдер ― главный прогресс сезона. Смотрю и думаю ― откуда у неё столько сил?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина прокомментировала итоги прошедшего сезона для 13-й в рейтинге WTA 20-летней российской теннисистки Дианы Шнайдер.

— А Шнайдер как вам?
— Главный прогресс сезона. Но меня только беспокоит, что она так много турниров играет. Я смотрю и думаю — откуда столько сил? Я очень волновалась за её здоровье. Но есть игроки, которые не любят тренироваться. Таким легче сыграть турниры. Мне, например, тренировки были необходимы, это зависит от характера. Но если ей так комфортно, если она такой теннис показывает, значит, всё хорошо. Шнайдер — левша, мне нравится её стиль игры, всё очень мощно. Мне хочется посмотреть, как она будет прогрессировать с Игорем Андреевым, — сказала Сафина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Динарой Сафиной читайте на «Чемпионате»
Материалы по теме
«Не была готова кататься с Миррой по всему миру». Интервью с Динарой Сафиной
Эксклюзив
«Не была готова кататься с Миррой по всему миру». Интервью с Динарой Сафиной

Видео: Диана Шнайдер звонит маме после завоевания 1-го титула WTA

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android