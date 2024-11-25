Сафина: Шнайдер ― главный прогресс сезона. Смотрю и думаю ― откуда у неё столько сил?

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина прокомментировала итоги прошедшего сезона для 13-й в рейтинге WTA 20-летней российской теннисистки Дианы Шнайдер.

— А Шнайдер как вам?

— Главный прогресс сезона. Но меня только беспокоит, что она так много турниров играет. Я смотрю и думаю — откуда столько сил? Я очень волновалась за её здоровье. Но есть игроки, которые не любят тренироваться. Таким легче сыграть турниры. Мне, например, тренировки были необходимы, это зависит от характера. Но если ей так комфортно, если она такой теннис показывает, значит, всё хорошо. Шнайдер — левша, мне нравится её стиль игры, всё очень мощно. Мне хочется посмотреть, как она будет прогрессировать с Игорем Андреевым, — сказала Сафина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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