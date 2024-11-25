Динара Сафина: прекрасно понимаю, что Рублёву страшно меняться, но надо верить в себя

Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина рассказала, что поможет достичь прогресса восьмой ракетке рейтинга россиянину Андрею Рублёву.

— Вы говорили, что Рублёву надо стать смелее, что ваш брат советует ему выходить из зоны комфорта. Почему он до сих пор этого не сделал?

— Я очень хорошо понимаю, когда Андрей говорит, что ему страшно. Но эти вещи надо просто сделать, надо себя перебороть, поверить в себя. Этот момент облегчит его прогресс. Сейчас каждый игрок пытается добавлять выходы к сетке, на задней линии сейчас пересидеть другого сложно, потому что тебя начинают «читать». Поэтому иногда нужно уметь сыграть на опережение. Андрею нужно ускорять игру, раньше завершать розыгрыш. Потому что когда ты один, два, три раза растаскиваешь соперника, а он всё достаёт, ты начинаешь торопиться и рисковать. Поэтому лучше завершать у сетки, — сказала Сафина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Динарой Сафиной читайте на сайте «Чемпионата».