Динара Сафина: хотелось сказать Медведеву: «Повесь ракетку на стенку, Даня, отдохни!»

Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина ответила на вопрос, что нужно сделать четвёртой ракетке рейтинга россиянину Даниилу Медведеву, чтобы снова побороться за «Шлем».

— Что нужно изменить Медведеву, чтобы снова бороться за «Шлем»? Или в целом первая половина сезона была хороша, а вторая просто так сложилась.

— У меня по Дане в Турине было только одно наблюдение. Он был такой уставший! Мне кажется, ему уже было всё равно на турнир. У меня одно желание было — сказать: «Дань, отдохни, повесь ракетку на стенку. Пока не появится снова желание тренироваться, даже не бери её в руки». Его физическое состояние сильно мешало эмоциональному. Поэтому Дане просто надо отдохнуть. Две победы — и ты снова превращаешься в лучшую версию себя, а Даня хорошо играет, он ничего в игре не потерял. Уверена, Медведев всё ещё желает выиграть второй «Шлем». Сейчас, правда, очень много желающих, но должны звёзды совпасть.

— Нет ощущения, что Медведев наиграл на большее количество «Шлемов», чем у него есть?

— Результат говорит за себя. Тот же Зверев, если бы не травма ноги, тоже, думаю, наиграл на «Шлем». Уверена, если спросить у Дани, то он сам прекрасно знает, почему он уступил тому же Надалю в Австралии с 2:0 по сетам, — сказала Сафина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Динарой Сафиной читайте на сайте «Чемпионата».