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Динара Сафина предположила, кто выиграет «Большие шлемы» в 2025 году

Динара Сафина предположила, кто выиграет «Большие шлемы» в 2025 году
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Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина выразила предположение, кто выиграет турниры «Большого шлема» в следующем году.

— Кто выиграет «Шлемы» в следующем году?
— Австралия — Синнер и Соболенко. «Ролан Гаррос» — Зверев и пусть будет Мухова. Мне кажется, Швёнтек в следующем году на грунте «Шлем» не возьмёт. Уимблдон — у мужчин Алькарас или Данька Медведев, у девушек — Рыбакина. US Open — у мужчин Медведев или Рублёв, у девушек — снова Соболенко, — сказала Сафина в эксклюзивной беседе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Динарой Сафиной читайте на сайте «Чемпионата».

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