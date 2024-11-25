Динара Сафина предположила, кто выиграет «Большие шлемы» в 2025 году

Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина выразила предположение, кто выиграет турниры «Большого шлема» в следующем году.

— Кто выиграет «Шлемы» в следующем году?

— Австралия — Синнер и Соболенко. «Ролан Гаррос» — Зверев и пусть будет Мухова. Мне кажется, Швёнтек в следующем году на грунте «Шлем» не возьмёт. Уимблдон — у мужчин Алькарас или Данька Медведев, у девушек — Рыбакина. US Open — у мужчин Медведев или Рублёв, у девушек — снова Соболенко, — сказала Сафина в эксклюзивной беседе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Динарой Сафиной читайте на сайте «Чемпионата».