Динара Сафина сравнила нынешний женский тур с туром 15-летней давности

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Динара Сафина высказалась о нынешнем состоянии женского тура WTA в сравнении с временами своей игровой карьеры.

— Как бы вы описали нынешний женский тур?

— В моё время было больше стабильных игроков. Были Серена и Винус Уильямс, Дэвенпорт, Моресмо, Энен, Шарапова, Клейстерс и так далее. Все были стабильны круглый год, у них редко были лёгкие поражения. Топ-10 была очень плотная, к девчонкам было не прикоснуться. А сейчас кто-то может три-четыре турнира провалить, а потом в топ-10 вернуться. Сейчас есть Гауфф, Пегула, но они все нестабильны. Только Соболенко и Швёнтек играли весь сезон почти без спадов, — сказала Сафина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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