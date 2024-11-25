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Музетти — о победе Италии в Кубке Дэвиса: горжусь тем, что являюсь частью этого коллектива

Музетти — о победе Италии в Кубке Дэвиса: горжусь тем, что являюсь частью этого коллектива
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Итальянский теннисист 17-я ракетка мира Лоренцо Музетти высказался о победе сборной Италии в Кубке Дэвиса — 2024.

«В первый день у меня был не очень хороший матч. Но важно быть как можно позитивнее. Команда — это действительно большой коллектив. Как сказал Маттео, есть много парней, которых здесь нет, но они являются частью команды. Это потрясающе. Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого коллектива. Выиграть Кубок Дэвиса два раза подряд — это такое большое достижение», — сказал Музетти в интервью на корте.

Сборная Италии по теннису второй раз подряд стала победительницей Кубка Дэвиса. В первом матче финальной серии этого года между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2, во второй игре Янник Синнер победил Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

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