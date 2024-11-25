ФК «Милан» поздравил сборную Италии с победой в Кубке Дэвиса — 2024

Футбольный клуб «Милан» поздравил первую ракетку мира Янника Синнера и сборную Италии с победой в Кубке Дэвиса — 2024.

«Гордимся Италией и вашей удивительной победой в Кубке Дэвиса. Поздравляем сборную и Янника Синнера с невероятным достижением», — опубликовала поздравления пресс-служба «Милана» в комментариях под публикацией Синнера в социальных сетях.

Сборная Италии по теннису второй раз подряд стала победительницей Кубка Дэвиса. В первом матче финальной серии этого года между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2, во второй игре Янник Синнер победил Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:2), 6:2.