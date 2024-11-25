Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер: Италия правит теннисным миром

Борис Беккер: Италия правит теннисным миром
Комментарии

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер отреагировал на победу сборной Италии в финале Кубка Дэвиса. Напомним, вчера, 24 ноября, итальянские теннисисты в финале обыграли команду Нидерландов со счётом 2:0.

«Поздравляю Италию с победой в обоих командных соревнованиях! Италия правит теннисным миром!» — написал Беккер на личной странице в соцсетях.

На прошлой неделе женская сборная Италии победила на Кубке Билли Джин Кинг — 2024. За всю историю Кубка Дэвиса команда Италии в третий раз стала победителем соревнований. Впервые итальянцам это удалось в 1976 году.

Материалы по теме
Италия защитила титул в Кубке Дэвиса! Синнер повторил редкий рекорд легендарного Федерера
Италия защитила титул в Кубке Дэвиса! Синнер повторил редкий рекорд легендарного Федерера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android