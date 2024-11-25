Борис Беккер: Италия правит теннисным миром

Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер отреагировал на победу сборной Италии в финале Кубка Дэвиса. Напомним, вчера, 24 ноября, итальянские теннисисты в финале обыграли команду Нидерландов со счётом 2:0.

«Поздравляю Италию с победой в обоих командных соревнованиях! Италия правит теннисным миром!» — написал Беккер на личной странице в соцсетях.

На прошлой неделе женская сборная Италии победила на Кубке Билли Джин Кинг — 2024. За всю историю Кубка Дэвиса команда Италии в третий раз стала победителем соревнований. Впервые итальянцам это удалось в 1976 году.