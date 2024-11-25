Маттео Берреттини: я многим обязан Синнеру. Янник — лидер нашего поколения

Итальянский теннисист Маттео Берреттини ярко высказался о своём соотечественнике Яннике Синнере. Напомним, вчера, 24 ноября, сборная Италии второй раз подряд стала чемпионом Кубка Дэвиса, в финале итальянцы обыграли команду Нидерландов со счётом 2:0.

«Я многим обязан Синнеру не только на корте, но и за его пределами. Меня очень вдохновляет то, что делает Янник, он всегда хочет совершенствоваться. Возможно, только через несколько лет мы действительно осознаем это. Он приехал сюда после очень долгого и успешного сезона. Я поблагодарил его. Янник – лидер нашего поколения», — сказал Берреттини в эфире Sky Sport.