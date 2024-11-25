Капитан Нидерландов: в следующем году у нас для Синнера будет нидерландский паспорт

Капитан сборной Нидерландов в Кубке Дэвиса Пол Хаархус рассказал, что в шутку предложил итальянцу Яннику Синнеру получить нидерландский паспорт.

«Если бы в Италии не было Синнера, мы бы всё равно победили, с Берреттини или без него. Я сказал Яннику, что в следующем году у нас будет для него нидерландский паспорт (смеётся). Мы сделаем всё, чтобы его заполучить. Он говорит по-немецки, поэтому ему будет очень легко выучить нидерландский», — сказал Хаархус на пресс-конференции после финала.

Напомним, вчера, 24 ноября, сборная Италии в финале Кубка Дэвиса — 2024 обыграла команду Нидерландов со счётом 2:0.