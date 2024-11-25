«Когда я не платил за счёт». Циципас назвал любимое воспоминание из детства

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился любимым воспоминанием из детства.

«Моё любимое детское воспоминание? Когда я не платил за счёт», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Отметим, что Стефанос Циципас завершил сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года.

Греческий теннисист не попал на Итоговый чемпионат — 2024, который прошёл в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. Чемпионом соревнований стал итальянец Янник Синнер.