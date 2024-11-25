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Янник Синнер добился уникального достижения по итогам прошедшего сезона

Янник Синнер добился уникального достижения по итогам прошедшего сезона
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Первая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер стал единственным теннисистом, выигравшим за один год два турнира «Большого шлема», Кубок Дэвиса и Итоговый чемпионат ATP.

Кроме того, итальянец стал четвёртым игроком с 1990 года, набравшим не менее 18 побед над игроками из топ-10 за один год. Ранее это удавалось сделать сербу Новаку Джоковичу (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016), швейцарцу Роджеру Федереру (2004, 2006) и испанцу Рафаэлю Надалю (2013).

Напомним, 23-летний Синнер в этом сезоне выиграл восемь турниров категории ATP, в том числе два «Больших шлема», три «Мастерса», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500.

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