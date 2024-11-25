Людмила Самсонова проводит подготовку к сезону на стадионе ФК «Монако»

27-я ракетка мира 26-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова показала, как проводит подготовку к предстоящему сезону. Спортсменка тренируется на стадионе ФК «Монако» — «Луи II».

В последний раз Самсонова появлялась на корте на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где со счётом 2:6, 2:6 проиграла польке Магде Линетт в первом круге.

Самсонова – чемпионка пяти турниров на уровне WTA, победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России (2020/2021). В 2024 году она выиграла соревнования WTA-250 в Хертогенбосхе.

Вчера, 24 ноября, прошёл последний турнир нынешнего соревновательного сезона. Следующее большое соревнование — Открытый чемпионат Австралии — 2025.