«Вдохновила команду на победы!» Диана Шнайдер посетила тренировку «Акрона»

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер посетила тренировку футбольного клуба «Акрон».

Фото: Пресс-служба ФК «Акрон»

«13-я ракетка мира, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года в Париже, на выходных вместе с семьёй посетила нашу тренировку в Новогорске. Диана привезла с собой ту самую медаль — показала её нам и вдохновила команду на победы! Конечно же, не могли не обменяться подарками: теннисистка подарила нам полотенце, с которым взяла серебро, мы же вручили нашей землячке, родившейся в Жигулёвске, нашу футболку. Надеемся, что когда-нибудь Диана выйдет в ней на корт», — сообщает пресс-служба «Акрона».

Шнайдер — уроженка Жигулёвска. 3 ноября российская теннисистка стала чемпионкой турнира в Гонконге. Для россиянки этот титул стал четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), на травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).