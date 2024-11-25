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Кузнецова — о победе Италии в Кубке Дэвиса: Синнер подтверждает статус национального героя

Кузнецова — о победе Италии в Кубке Дэвиса: Синнер подтверждает статус национального героя
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова прокомментировала триумфальный сезон первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Италия второй год подряд берёт Кубок Дэвиса. На вчерашнем финале Янник Синнер и Маттео Берреттини принесли своей команде заслуженную победу. Янник подтверждает свой статус национального героя, первые полосы газет посвящают ему, Gucci поздравляет своего амбассадора в соцсетях, а местный футбол впервые за долгие годы реально задвинул теннис.

У Янника был просто невероятный сезон. Он стал первым игроком после Роджера Федерера, кто выиграл хотя бы сет во всех матчах за год… Роджер этот рекорд установил в 2005-м. Есть и уникальные достижения у молодого итальянца: он первым выиграл за сезон два турнира «Большого шлема», Итоговый и Кубок Дэвиса. Добавим к этому три «Мастерса» и два пятисотника. Карлосу нужно постараться, чтобы догнать Янника в следующем году, очень интересно следить за их противостоянием. И ещё интереснее, кто же сформирует вместе с ними новую Big-3», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

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