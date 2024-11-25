Петербургский бренд Naipache и «Трофеи Северной Пальмиры» создадут эксклюзивную экипировку

«Трофеи Северной Пальмиры 2024», единственный международный теннисный турнир в России, объявляет об эксклюзивном партнёрстве с петербургским брендом одежды Naipache.

В рамках сотрудничества создаётся эксклюзивная коллекция экипировки для двух команд турнира — «Львов» и «Сфинксов». Каждая из команд представлена пятью игроками топ-20–100 (WTA и ATP) и одним капитаном — легендой мирового тенниса.

Фото: Формула ТХ

Naipache — это не просто спортивный бренд, а воплощение свободного творчества, винтажной эстетики и любви к спорту. Одежда и аксессуары разрабатываются командой от скетчей до пошива на собственном производстве и включают в себя как базовые элементы гардероба, так и сложные конструкторские решения и дизайны.

Ценности бренда — готовность к новым вызовам и молодость души. Эти идеи идеально сочетаются с духом турнира «Трофеи Северной Пальмиры», где игра в теннис становится не только спортивным состязанием, но и торжеством энергии и эмоций.

Почувствовать эту энергию можно будет на кортах КСК «Арена» с 29 ноября по 1 декабря 2024 года.