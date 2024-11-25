Фис, Михельсен, Меншик и Шан сыграют на молодёжном Итоговом турнире в декабре

Стали известны первые четыре участника молодёжного Итогового турнира ATP — 2024. Он пройдёт с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). Об этом сообщила пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Первым сеяным турнира будет французский теннисист Артюр Фис, занимающий 20-ю строчку мирового рейтинга. Также на соревнованиях примут участие 42-я ракетка мира американец Алекс Михельсен, 48-й номер рейтинга чех Якуб Меншик и 50-я ракетка мира китаец Цзюньчэн Шан.

В молодёжном Итоговом турнире примут участие восемь лучших игроков в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович.