Бадоса опубликовала фото страстного поцелуя с Циципасом

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась романтичным фото с возлюбленным, 12-м номером мирового рейтинга греческим теннисистом Стефаносом Циципасом. Спортсмены проводят совместный отпуск в Исландии.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

Паула Бадоса досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2. Бадоса сыграла в одиночном разряде против второй ракетки мира Иги Швёнтек и уступила со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

В 2024 году Стефанос выиграл один титул — на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в финале он одолел норвежца Каспера Рууда. Отметим, что Стефанос Циципас завершил сезон вне топ-10 рейтинга впервые с 2018 года.