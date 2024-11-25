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Алькарас, Димитров, Рууд и Фриц вошли в список претендентов премии ATP этого сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона (ATP Awards). Победители премии, включая «Любимца болельщиков», будут объявлены во время недели награждения, которая начнется 9 декабря.

Прогресс года:

Джек Дрейпер (Великобритания);

Томаш Махач (Чехия);

Джованни Мпетчи Перрикар (Фринция);

Алехандро Табило (Чили).

Новичок года:

Якуб Меншик (Чехия);

Цзюнчэн Шан (Китай).

Камбэк года:

Маттео Берреттини (Италия);

Марин Чилич (Хорватия);

Кей Нисикори (Япония).

За спортивное мастерство имени Стефана Эдберга:

Карлос Алькарас (Испания);

Григор Димитров (Болгария);

Каспер Рууд (Норвегия);

Доминик Тим (Австрия).

Тренер года:

Ксавье Малисс (Алексей Попырин);

Эммануэль Планк (Джованни Мпетчи Перрикар);

Майкл Рассел (Тейлор Фриц);

Брэд Стайн (Томми Пол);

Джеймс Тротман (Джек Дрейпер).