Алькарас, Димитров, Рууд и Фриц вошли в список претендентов премии ATP этого сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона (ATP Awards). Победители премии, включая «Любимца болельщиков», будут объявлены во время недели награждения, которая начнется 9 декабря.
Прогресс года:
Джек Дрейпер (Великобритания);
Томаш Махач (Чехия);
Джованни Мпетчи Перрикар (Фринция);
Алехандро Табило (Чили).
Новичок года:
Якуб Меншик (Чехия);
Цзюнчэн Шан (Китай).
Камбэк года:
Маттео Берреттини (Италия);
Марин Чилич (Хорватия);
Кей Нисикори (Япония).
За спортивное мастерство имени Стефана Эдберга:
Карлос Алькарас (Испания);
Григор Димитров (Болгария);
Каспер Рууд (Норвегия);
Доминик Тим (Австрия).
Тренер года:
Ксавье Малисс (Алексей Попырин);
Эммануэль Планк (Джованни Мпетчи Перрикар);
Майкл Рассел (Тейлор Фриц);
Брэд Стайн (Томми Пол);
Джеймс Тротман (Джек Дрейпер).