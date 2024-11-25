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Карлос Алькарас сыграет на турнире в Queen’s Club в 2025 году

Карлос Алькарас сыграет на турнире в Queen’s Club в 2025 году
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас заявился на турнир в Queen’s Club, который проходит в Лондоне (Великобритания) c 16 по 22 июня.

«Vamos. Чемпион Уимблдона Карлос Алькарас возвращается на турнир в июне 2025 года!» — написано в социальных сетях клуба.

Напомним, Алькарас выиграл этот турнир в 2023-м. Этот титул был его первым на траве. Тогда в финале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:4.

В этом сезоне испанец стал чемпионом Уимблдона и «Ролан Гаррос», а также «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) турнира ATP-500 в Пекине (Китай).

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