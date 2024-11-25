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Елена Веснина рассказала, как пришла к решению завершить карьеру

Елена Веснина рассказала, как пришла к решению завершить карьеру
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала, как пришла к решению завершить карьеру.

«Это витало в воздухе. Можно сказать, я к этой новости была морально готова. Теннис — лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше. У меня достаточно давно поменялись приоритеты в жизни. Много планов. Этот этап карьеры пройден. Хочется открыть книгу на новой странице и заниматься теми вещами, о которых я на протяжении долгого времени мечтала. Прежде всего это семья и дети. Также — теннисная академия в Сочи. Сейчас должно начаться строительство. Хочу приложить все силы, чтобы у нас это получилось», — сказала Веснина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате» во вторник, 26 ноября, в 10:00.

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