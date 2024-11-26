«В конце концов, никогда не знаешь, что произошло». Грикспор — о допинг-деле Синнера

40-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор высказался о допинг-деле первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Для меня лично Синнер — замечательный человек и отличный игрок, но, в конце концов, никогда не знаешь, что произошло», — приводит слова Грикспора Punto de Break.

Напомним, Таллон Грикспор и Янник Синнер сыграли в одиночном матче в финале Кубка Дэвиса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу итальянца. Грикспор в 2024 году провёл четыре матча с Синнером (0 побед — четыре поражения), по три — с Алькарасом (0-3) и со Зверевым (0-3), одну игру — с Джоковичем (0-1). Сборная Италии по теннису второй раз подряд стала победительницей Кубка Дэвиса.