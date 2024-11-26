«Неплохой уголок в доме». Лоренцо Музетти показал, где хранит награды

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2024 в Париже 17-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти в социальных сетях поделился фото, где показал место для хранения наград.

Фото: Из личного архива Лоренцо Музетти

«Неплохой уголок в доме», — подписал снимок спортсмен.

Напомним, Лоренцо Музетти в 2022-м стал победителем турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) и ATP-250 в Неаполе (Италия). В 2023 и 2024 году теннисист стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Италии. В этом году в четвертьфинале Музетти уступил аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 4:6, 1:6.

Сборная Италии по теннису второй раз подряд стала победительницей Кубка Дэвиса. В первом матче финальной серии этого года между сборными Италии и Нидерландов Маттео Берреттини в двух сетах обыграл Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:2, во второй игре Янник Синнер победил Таллона Грикспора со счётом 7:6 (7:2), 6:2.