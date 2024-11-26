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Веснина — о прощальном матче: надеюсь, слёзы будут не сразу, как у Федерера

Веснина — о прощальном матче: надеюсь, слёзы будут не сразу, как у Федерера
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина высказалась о своём прощальном матче на фоне завершения карьеры.

— Теннисная карьера была очень длинной и насыщенной. Даже представить не могла, что буду настолько долго играть в теннис и сохраню спортивное долголетие, ведь я смогла вернуться после рождения детей и выиграть олимпийские медали. Безумно счастлива, что моя жизнь была связана с таким прекрасным видом спорта, который мне подарил очень много друзей и открыл мир для маленькой девочки из Сочи, которую мама привела на корты парка «Ривьера». Родители просто хотели, чтобы дочка умела играть в теннис. Вы все знаете, во что это вышло. Безумно благодарна родителям за то, что отдали меня в теннис. Это любовь всей моей жизни.

У всех болельщиков будет возможность увидеть меня на корте в последний раз в Санкт-Петербурге, где 29 ноября пройдёт турнир «Трофеи Северной Пальмиры». В 17:30 я сыграю свой прощальный матч. Всех приглашаю и буду рада всех видеть. Это будет эмоциональный матч.

Будут слёзы?
— Надеюсь, не сразу, как у Роджера Федерера (смеётся). Сразу рыдать не будем, — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате» во вторник, 26 ноября, в 10:00.

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