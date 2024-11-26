Елена Веснина рассказала о самых запоминающихся моментах карьеры

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала, какие моменты в карьере ей запомнились больше всего.

«Золотая олимпийская медаль в Рио вместе с Катей Макаровой. Это та мечта, к которой я шла с того момента, как пришла маленькой девочкой на теннисный корт. Я ещё ничего не знала про турниры «Большого шлема», но уже смотрела Олимпийские игры по телевизору. Запомнились Игры-1992 в Барселоне. Я увидела, как на пьедестале награждают золотыми медалями, — мечтала, что взойду на этот пьедестал и меня будут награждать. Когда я выигрывала детские соревнования, я очень расстраивалась, потому что не было пьедестала. Для меня это было такое разочарование!

Когда я начала заниматься теннисом более серьёзно, запомнились турниры «Большого шлема» — Уимблдон и «Ролан Гаррос». Когда я сыграла свой первый юниорский «Ролан Гаррос», мечтала в дальнейшем выиграть именно этот турнир «Большого шлема», а также Уимблдон. Когда удалось это сделать, мечта сбылась. В итоге удалось выиграть все турниры «Большого шлема». И вспоминается титул «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Это следующий турнир после «Большого шлема», который я хотела выиграть. Ещё и выиграли в один год с моим любимым теннисистом — Роджером Федерером. Конечно, ещё медаль Токио — это тоже была особенная медаль в моей жизни. После рождения старшей дочери я вернулась в теннис, смогла себя собрать и завоевать медаль. Это запоминающийся этап карьеры, который я даже не могла себе представить», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.