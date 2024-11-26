Веснина: в 20 лет с Кириленко и Чакветадзе сошлись на том, что закончим с теннисом в 23

Завершившая выступления олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина вспомнила о планах в начале карьеры.

«Я помню, как мы ещё в 20-летнем возрасте с Машей Кириленко и Аней Чакветадзе сидели в раздевалке и обсуждали, в каком возрасте выйдем замуж, родим детей и закончим со спортом. Все сошлись на том, что в возрасте 23 лёт уже закончим (смеётся). Было смешно вспоминать это с девчонками пару лет назад.

Почему-то на нашем общем собрании решили, что я раньше всех должна выйти замуж. Говорили: «Веснушка точно самая первая выйдет замуж, родит детей и закончит». В итоге все оказались неправы, потому что я дольше всех играла, а замуж мы вышли почти в один год. Повторюсь, безумно счастлива своему попаданию в теннис. Я встретила друзей по жизни, с которыми идём вместе уже на протяжении многих лет», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».