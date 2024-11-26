Елена Веснина назвала двух своих самых неудобных соперниц

Завершившая карьеру олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала о самых неудобных соперницах в женском туре.

«Было сложно играть с Петрой Квитовой и Сереной Уильямс. Это две теннисистки, с которыми у меня абсолютно ничего не складывалось. Даже когда я неплохо играла, они находились в самой лучшей форме. Не было никаких шансов — их игра мне абсолютно не подходила», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Елена Веснина и Серена Уильямс провели межу собой пять матчей на турнирах уровня WTA, во всех победу праздновала американская теннисистка. С Квитовой россиянка сыграла два матча в одиночном разряде и оба проиграла.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».