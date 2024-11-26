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Веснина: мне потребовалось восемь лет, чтобы понять, что я готова к победе на Олимпиаде

Веснина: мне потребовалось восемь лет, чтобы понять, что я готова к победе на Олимпиаде
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Бывшая теннисистка россиянка Елена Веснина рассказала о своих ощущениях во время участия в Олимпийских играх.

«Многие теннисисты уже были уставшими и измождёнными к Олимпиаде в Париже. Для кого-то эта Олимпиада была первой в жизни, а сразу что-то показать очень сложно. Есть столько эмоций и отвлекающих факторов… Ощущение, что ты приехала за золотой медалью, у меня появилось только к третьей Олимпиаде. Мне потребовалось восемь лет, чтобы понять, что я готова к победе на Олимпийских играх (смеётся)», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

38-летняя Веснина — олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым; победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2013, Открытый чемпионат США — 2014, Уимблдонский турнир — 2017) и Открытого чемпионата Австралии — 2016 в смешанном.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».

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