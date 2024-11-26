Елена Веснина назвала самые обидные поражения в карьере

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина вспомнила свои самые обидные поражения в карьере.

«Вспоминается матч на Кубке Кремля — 2006 с Амели Моресмо. Она была первой ракеткой мира, и я проиграла в решающем сете 6:7. Обидное поражение было от Виктории Азаренко на Australian Open. Тогда у меня было восемь побед подряд, я выиграла титул в Хобарте, но травмировалась по ходу матча с Викторией. Она в тот год выиграла Australian Open. Очень обидное поражение было от Елены Янкович на Уимблдоне.

Ещё болезненное поражение было в матче за бронзовую медаль в Токио вместе с Вероникой Кудерметовой. Это очень обидное поражение. В финале Нью-Хэйвена у меня было обидное поражение от Каролины Возняцки. Также поражение от Слоан Стивенс в финале Чарльстона. Тогда за победу давали машину — я очень расстроилась (смеётся). Очень хотелось! Самые обидные поражения обычно в финалах», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».