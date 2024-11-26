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Веснина: Олимпиада в Париже — самая странная, но иностранцы кричали: «Россия, вперёд!»

Веснина: Олимпиада в Париже — самая странная, но иностранцы кричали: «Россия, вперёд!»
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина заявила, что Олимпийские игры — 2024 года в Париже (Франция) были самыми странными в её карьере.

«Наверное, это была самая странная Олимпиада из всех, в которых я участвовала. Отсутствие флага и каких-то опознавательных знаков на нашей форме — это неприятно. Но какого-то особенного отношения к нам я не заметила. Все знали нас. Никто не акцентировал особого внимания. Некоторые иностранные болельщики даже выкрикивали: «Россия, вперёд!» — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».

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