Во французском городе Грас открыли корт имени Даниила Медведева

В городе Грас, расположенном на юго-востоке Франции, открыли корт имени российского теннисиста Даниила Медведева. Об этом сообщил мэр города Жером Виауд на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Жерома Виауда

Сам Даниил присутствовал на церемонии открытия корта, названного в свою честь. Торжественное мероприятие прошло в понедельник, 25 ноября.

Фото: Из личного архива Жерома Виауда

Фото: Из личного архива Жерома Виауда

Даниил Медведев тренируется во Франции с 2014 года. За свою карьеру 28-летний россиянин выиграл один турнир «Большого шлема» (US Open — 2021), Итоговый турнир ATP — 2020, был первой ракеткой мира. Всего на счету Даниила Медведева 20 выигранных титулов на уровне ATP-тура в одиночном разряде.