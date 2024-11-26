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Елена Веснина: российские теннисисты настоящие трудоголики, верю, что будет прорыв

Елена Веснина: российские теннисисты настоящие трудоголики, верю, что будет прорыв
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала о перспективах российских теннисистов на международных стартах.

«У наших ребят есть характер и игра. Они настоящие трудоголики. Я могу сказать, что так, как вкалывают эти ребята в туре, мало кто вкалывает. Потому и стоят в топ-10, потому они лучшие из лучших. Следующий сезон для ребят должен быть лучше. Когда предыдущий сезон складывается чуть хуже, у тебя меньше ожиданий на новый сезон. Психологически ребят должно отпустить. Верю, что будет прорыв», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Еленой Весниной читайте на «Чемпионате».

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